Calciomercato Milan – Sondaggio per Traorè: la richiesta del Sassuolo

Il Milan, come noto, cerca un rinforzo sulla trequarti. I rossoneri hanno fatto un sondaggio per Hamed Junior Traorè del Sassuolo

Il Milan avrebbe fatto un sondaggio per Hamed Junior Traorè. A riferirlo è Manuele Baiocchini, esperto di calciomercato di 'Sky Sport'. "La dirigenza del Milan ha chiesto informazioni in maniera interessata per Traorè. Giocatore giovane e duttile, il suo prezzo però è alto con i neroverdi che chiedono almeno 30 milioni di euro solo per parlarne. Questa valutazione fatta dal Sassuolo ha spaventato un po' il Milan che sta sondando diversi profili sul mercato", le parole del giornalista.