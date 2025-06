Calciomercato Milan: sirene qatariote per Adli. Più una squadra a sorpresa

Yacine Adli lascerà la Fiorentina per fine prestito. Bisogna capire se resterà al Milan, anche se su di lui ci sono diversi club interessati

Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio su Sky Sport durante "Calciomercato - L'Originale", il Milan ha ricevuto richieste d'informazioni per Yacine Adli da parte di squadre del Qatar. Il centrocampista francese ha speso l'ultima stagione in prestito alla Fiorentina, che ha deciso di non riscattarlo. L'ex Bordeaux ora tornerà a Milanello e si deciderà il da farsi: il Milan è intenzionato ad ascoltare eventuali proposte.