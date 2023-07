Calciomercato Milan – Piace Singo: il Torino ha fissato già il prezzo

Wilfried Singo, difensore del Torino, piace al Milan (ma non solo) per questo calciomercato. Ecco quanto chiedono i granata per la cessione

C'è anche Wilfried Singo, classe 2000, terzino destro ivoriano del Torino, tra gli obiettivi del Milan per questo calciomercato estivo. Lo ha riferito 'Tuttosport' oggi in edicola spiegando come il calciatore, dal 2019 nel vivaio del club granata, sarà ceduto in questa finestra di trattative visto il contratto in scadenza tra meno di un anno, il prossimo 30 giugno 2024.

Calciomercato Milan: rossoneri su Singo del Torino — Il Torino, per 7 milioni di euro, ha ingaggiato già il suo sostituto, Raoul Bellanova e, contestualmente, ha fissato il prezzo per la partenza di Singo, il quale piace, come detto, soprattutto al Milan ma anche alla Roma. L'Inter, che ha perso proprio Bellanova - non riscattato dal Cagliari - dovrebbe prima cedere qualche giocatore per poi avere liquidità per il club del Presidente Urbano Cairo.