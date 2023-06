Calciomercato Milan – Piace Singo: chieste le prime informazioni

Come riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il Milan ha chiesto informazioni per il terzino del Torino Singo

Il Milan si prepare per chiudere ulteriori colpi di calciomercato . Dopo aver ufficializzato Sportiello e aver definito il colpo Loftus-Cheek , i rossoneri non si fermano e continuano con la ricerca dei giocatori giusti da mettere a disposizione di Stefano Pioli. Il prossimo colpo potrebbe essere quello di Luka Romero , ma non solo. Il Milan potrebbe presto investire anche in difesa, nello specifico sulla fasce. Ecco le ultime novità.

Calciomercato Milan, piace Singo?

Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, per la fascia destra interesserebbe Singo del Torino. Sarebbero state chieste le prime informazioni per capire come eventualmente impostare la trattativa. Questa, potrebbe rappresentare una buona soluzione per il Milan di Stefano Pioli, specialmente se dovesse uscire qualche altro calciatore in quella zona di campo. Il calciatore del Torino potrebbe essere un ottimo colpo per i rossoneri.LEGGI ANCHE: Milan, Ruben Loftus-Cheek arrivato a Linate