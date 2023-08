Calciomercato Milan – E se il nuovo difensore fosse già in casa?

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato in entrata del Milan, ha evidenziato come i rossoneri potrebbero puntare su Clément Lenglet, in uscita dal Barcellona, per puntellare il proprio reparto difensivo con un elemento di esperienza e qualità. Questa, però, è soltanto una delle due strade percorribili dal club di Via Aldo Rossi.