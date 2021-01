Calciomercato Milan – Simakan, conto alla rovescia: il punto | News

CALCIOMERCATO MILAN SIMAKAN

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, fa il punto sul mercato in entrata del Milan. Sembra sfumare definitivamente Kouadio Kone, pupillo di Moncada che è stato seguito a lungo dai rossoneri. Il centrocampista, infatti, sta per raggiungere l’intesa con il Borussia Monchengladbach per una cifra superiore ai 10 milioni di euro. Il Milan valutava Kone 6 milioni di euro: non un euro in più. Dunque il Diavolo non parteciperà ad alcun tipo di asta, anche perchè il francese è considerato un investimento e non c’è la frenesia di acquistarlo.

Discorso diverso invece per Mohamed Simakan. Come dimostra la storia che ha messo su Instagram, il difensore vuole giocare nel Milan e non vuole altri club, anche se nelle ultime ore si è fatto avanti il Lipsia. La concorrenza c’è, ma il club rossonero sembra essere abbastanza tranquillo, visto che già da diverso tempo segue il giocatore.

L'offerta è quella di 14 milioni di euro (con pagamento pluriennale) più bonus per altri 3 milioni di euro. Lo Strasburgo vuole arrivare a 18 milioni, ma il Milan non ha intenzione di rilanciare. C'è ottimismo per la chiusura, ma la sensazione è che slitti tutto alla settimana prossima. Intanto proseguono i lavori per i rinnovi di contratto: su Donnarumma c'è il massimo silenzio, mentre la settimana prossima è previsto un incontro tra il Milan e l'agente di Hakan Calhanoglu. La voglia è quella di continuare insieme, ma c'è ancora distanza tra le parti.