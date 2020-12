Calciomercato Milan – Simakan, contatti in corso con lo Strasburgo

Ultime Notizie Calciomercato Milan: contatti per Simakan

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Secondo quanto viene riportato da tuttomercatoweb.com, l’obiettivo numero uno per la difesa del Milan è Mohamed Simakan dello Strasburgo

Sono in corso dei contatti tra il Milan e il club francese: la distanza è di 5 milioni di euro, e dunque è probabile che la quadra alla fine venga trovata. Attenzione però alla concorrenza, visto che, nelle ultime ore, si sarebbero fatte sotto Everton e Wolverhampton. Le inglesi sono molto interessate al difensore, ma Simakan, almeno per il momento, sembra preferire l’ipotesi rossonera. Calciomercato Milan: Scamacca come vice Ibra. Arrivano conferme. VAI ALLA NOTIZIA>>>