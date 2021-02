Calciomercato Milan – Simakan, accordo per la cessione / News

Simakan lascia lo Strasburgo: c’è l’accordo. Le ultime sul mercato del Milan

È stato inseguito per due sessioni di mercato, sembrava vicinissimo, ma alla fine Mohamed Simakan non è passato al Milan. Il giocatore avrebbe gradito moltissimo il trasferimento, ma lo Strasburgo ha sempre fatto muro, chiedendo troppo per il suo cartellino e, infine, un infortunio ha fatto saltare definitivamente le trattative. A complicare tutto c’è stato anche l’inserimento del RB Lipsia, fortemente interessato e disposto a lasciare il ragazzo in Francia fino a fine stagione.

Il Milan ha poi virato su altri giocatori e così il difensore francese classe 2000 è rimasto allo Strasburgo, che ora, secondo Julien Maynard, giornalista di TF1, ha trovato il definitivo accordo con il Lipsia per la cessione di Simakan. Molto presto Simakan effettuerà le visite mediche e poi firmerà il proprio contratto che, dal prossimo anno lo legherà al Lipsia per cinque anni. Il prezzo del trasferimento è stato di circa 18 milioni, poco più di quanto offriva il Milan per prenderlo già a gennaio.

