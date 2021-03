Calciomercato Milan – Siebert è il nuovo nome per la difesa | News

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Jamil Siebert, tedesco del Fortuna Düsseldorf, è seguito con attenzione dagli scout rossoneri

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha evidenziato come il club rossonero stia già pensando a come programmare le prossime stagioni. La filosofia del fondo Elliott Management Corporation non cambia: il Diavolo, al netto di qualche eccezione, punterà su giovani di talento dai costi contenuti in termini di cartellino e di ingaggio.