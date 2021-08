Calciomercato Milan – Si valuta Sarabia: proposto anche al Siviglia

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Pablo Sarabia, in uscita dal PSG, piace ai rossoneri. Ma potrebbe anche tornare in Andalusia

Il Milan , che in questo calciomercato estivo sta cercando un colpo sulla trequarti, ha messo nel mirino anche Pablo Sarabia . L'esterno offensivo del PSG , classe 1992 , è in esubero alla corte di Mauricio Pochettino visto l'arrivo di Lionel Messi : rischia di giocare davvero poco.

E sebbene non sia il nome preferito dalla dirigenza del Milan (che punta su Jesús Corona del Porto), Paolo Maldini e Frederic Massara stanno valutando anche il profilo di Sarabia, ex Siviglia. La trattativa per lo spagnolo, come evidenziato da 'Tuttosport' oggi in edicola, però, non si preannuncia affatto semplice.