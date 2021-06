Calciomercato Milan – Si va verso la conferma di Brahim Díaz: il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Brahim Díaz, il cui cartellino è di proprietà del Real Madrid, dovrebbe essere ancora rossonero

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport' è molto probabile che Brahim Díaz resti al Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Il fantasista spagnolo, autore di 7 gol e 4 assist in 39 gare tra campionato e coppe con il Milan, è di proprietà del Real Madrid e, teoricamente, destinato a tornare alle 'Merengues' per fine prestito dal prossimo 1° luglio.