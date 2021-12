Calciomercato Milan – Si studia l’assalto a Diallo del PSG: i dettagli

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Abdou Diallo, centrale mancino (ma anche terzino sinistro) del PSG accostato ieri al Diavolo

Daniele Triolo

Che sia Abdou Diallo il prossimo colpo di calciomercato del Milan? Ne parlano tutti i quotidiani sportivi in edicola questa mattina. Il Milan, infatti, avrebbe avviato i contatti con il PSG per acquistare il difensore francese, naturalizzato senegalese, che alla corte di Mauricio Pochettino è una semplice alternativa (13 presenze totali quest'anno, 9 in Ligue 1).

Ex Mainz e Borussia Dortmund in Bundesliga, Diallo è giunto al PSG nell'estate 2019 per 32 milioni di euro. I rossoneri, contrariamente ad altre piste sondate per sostituire l'infortunato Simon Kjær, si sarebbero detti disposti a rilevare subito Diallo a titolo definitivo. Anticipando, così, nel calciomercato invernale, l'acquisto per il pacchetto arretrato previsto per la prossima estate. Diallo, per altro, è assistito dagli stessi agenti di Romain Faivre (Brest), anch'egli nel mirino rossonero.

Leonardo, direttore sportivo del PSG e, come noto, ex rossonero, chiede, per cedere Diallo al Milan, una cifra compresa tra i 20 ed i 25 milioni di euro. Il Milan, adesso, vuole capire se con il passare dei giorni le richieste del club transalpino per il classe 1996 scenderanno. Diallo è un difensore centrale mancino che, all'occorrenza, può anche giocare come terzino sinistro. Una caratteristica che potrebbe far comodo al Diavolo. Milan, colpo da sogno in casa Real Madrid? Le ultime di mercato >>>