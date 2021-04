Calciomercato Milan – Si punta Maignan: ecco la richiesta del Lille

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Mike Maignan, classe 1995, è il prescelto del Diavolo in caso di partenza di Gigio Donnarumma

Secondo quanto riferito da 'Repubblica' in edicola questa mattina, il Milan , che potrebbe essere costretto a sostituire Gigio Donnarumma , è sulle tracce di Mike Maignan . Il portiere francese, classe 1995, è cresciuto nelle giovanili del PSG e gioca dal 2015 nel Lille .

Ma il club rossonero è in corsa per Maignan. Il contratto dell'estremo difensore nato nella Guyana francese scadrà il 30 giugno 2022: prezzo abbordabile, tra i 15 e i 18 milioni di euro, anche se il Lille al momento ne chiede 20. Via Donnarumma? Il Milan ha già scelto il suo erede. Scoprilo qui >>>