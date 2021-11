Calciomercato Milan – Si punta a bloccare Renato Sanches: le ultime

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Renato Sanches, classe 1997, potrebbe essere il sostituto di Franck Kessié in estate

Daniele Triolo

Le mosse di calciomercato del Milan, in particolare su Renato Sanches, al centro dell'attenzione de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Secondo la 'rosea', infatti, il Milan, che ha capito come non ci siano quasi più margini per il rinnovo di contratto di Franck Kessié, ha deciso di puntare con decisione sul centrocampista portoghese classe 1997.

Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti responsabili delle manovre di calciomercato del Milan, puntano a bloccare Renato Sanches già nella sessione di gennaio. Questo per scoraggiare la concorrenza, folta ed agguerrita, e per portarsi avanti con il lavoro in vista di un'estate nella quale il Diavolo vorrà rinforzarsi adeguatamente, ma senza incorrere in spese pazze.

Il Lille chiederebbe 35 milioni di euro per cedere Renato Sanches, che andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2023, ai rossoneri. L'operazione potrebbe essere ad ogni modo favorita dai buoni rapporti che legano Milan e Lille, testimoniati anche dai recenti affari di mercato riguardanti Rafael Leão (2019) e Mike Maignan (2021). Milan, assalto ad un giocatore della Juventus per gennaio. Le ultime >>>