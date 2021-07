Calciomercato Milan – Si prepara l’affondo per Kaio Jorge: le ultime

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Kaio Jorge, gioiellino del Santos, andrà in scadenza a dicembre. Diavolo pronto a prenderlo ora

Daniele Triolo

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, vuole prendere un attaccante giovane. Kaio Jorge sembra essere il prescelto della dirigenza rossonera per affiancare, nella stagione 2021-2022, i veterani Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud nel ruolo di centravanti. Lo ha riferito il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

Kaio Jorge, classe 2002, andrà in scadenza di contratto con il suo attuale club, il Santos, il prossimo 31 dicembre. Quindi Paolo Maldini e Frederic Massara, rispettivamente direttore tecnico e direttore sportivo del Milan, hanno già fiutato l'affare a parametro zero. Ultimamente, però, si è aperta la possibilità di anticipare il colpo e portare, dunque, subito il giocatore in Italia.

La richiesta del Santos è di 10 milioni di euro. Lavorando con insistenza, però, ha evidenziato il 'CorSport', si potrebbe scendere sulla cifra. L'ostacolo maggiore alla buona riuscita dell'operazione di calciomercato tra il Milan e Kaio Jorge? Le commissioni richieste dagli agenti e, oltretutto, la folta concorrenza internazionale sul talento del Vila Belmiro.

In Serie A, infatti, Kaio Jorge è cercato da Napoli e Juventus; in Europa sono molti i club pronti a mettere i bastoni tra le ruote al Milan. Ecco perché, dunque, i rossoneri preparano l'affondo sul numero 9 del 'Peixe': anticipare il colpo a questa estate, dunque, potrebbe essere la mossa decisiva per arrivare prima di tutti.

Non si correrebbe così il rischio di averlo già perso a dicembre. Per la felicità di Stefano Pioli, che avrebbe un'alternativa offensiva in più per puntare sempre più in alto in questa stagione.