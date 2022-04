Calciomercato Milan – Si pensa a Haller: investimento da 45 milioni

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Sebastien Haller, attaccante in forza all'Ajax, sarebbe finito nel mirino dei rossoneri

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, riporta le indiscrezioni dall'Inghilterra secondo le quali il Milan sarebbe interessato a Romelu Lukaku. Il colpo sarebbe possibile con Investcorp, che avrebbe messo da parte 300 milioni di euro per rafforzare il Diavolo nella prossima stagione. In realtà, spiega la rosea, l'acquisto di Lukaku al momento sembra essere davvero fanta-mercato. Il Milan, infatti, ha altri nomi in agenda.