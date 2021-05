Calciomercato Milan – Si lavora alla permanenza di Brahim Díaz

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Brahim Díaz ha convinto tutti in rossonero. Potrebbe restare per un'altra stagione

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, nei prossimi giorni il Milan dovrà intavolare una trattativa con il Real Madrid per cercare di trattenere Brahim Díaz in rossonero. Il fantasista nativo di Málaga, autore di 7 gol e 4 assist in 39 gare tra Serie A, Europa League e Coppa Italia, ha convinto tutti, staff tecnico e dirigenti.