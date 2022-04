Calciomercato Milan – Si insiste per Asensio: la richiesta dello spagnolo

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Marco Asensio resta un obiettivo di Maldini e Massara. Le richieste dello spagnolo

Il Milan, sul calciomercato, fa sul serio per Marco Asensio . Come viene riportato da Tuttosport, l'esterno offensivo del Real Madrid piace molto a Maldini e Massara, che hanno intenzione di migliorare la fascia destra del Diavolo. Lo spagnolo ha un contratto in scadenza nel 2023 con i blancos.

Il Milan, per acquistarlo, dovrà convincere Asensio a sposare il progetto rossonero. Attualmente guadagna 5.5milioni dal Real Madrid, ma stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe chiesto ben 7 milioni di euro. In rossonero nessun giocatore percepisce quella cifra, anche se comunque prima o poi il tetto salariale dovrà salire per acquistare dei campioni. Attenzione inoltre ai club di Premier League, che, come noto, hanno più disponibilità economica rispetto a quelli italiani. Costo dell'operazione? Il Real Madrid chiede 25-30 milioni. Ecco le Top News di oggi sul Milan: parole Pioli in conferenza, Origi in dirittura e tanto calciomercato