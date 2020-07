Calciomercato Milan – Si guarda in Spagna: obiettivi Roca e Emerson

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, il Milan, dopo il colpo Theo Hernandez, cerca un nuovo crack di mercato in Spagna. Ieri pomeriggio, infatti, nella sede rossonera, sono arrivati i rappresentanti dell’agenzia Promo-esport, Graziano Battistini e Sebastiano Salarobra.

Obiettivo? Emerson Royal, terzino destro del Barcellona in prestito al Betis Siviglia. La richiesta dei blaugrana è di 30 milioni di euro, ma sembra esserci spazio per una trattativa. Il suo acquisto comporterebbe la cessione di uno tra Andrea Conti e Davide Calabria, anche se non è escluso che il Milan decida di rimanere così. In ogni caso l’alternativa a Emerson è Denzel Dumfriel del Psv Eindihoven, con gli olandesi che chiedono 18 milioni.

Nell’incontro di ieri si è parlato anche di Marc Roca, centrocampista dell’Espanyol. Il club di Barcellona è retrocesso in seconda divisone, e dunque può crearsi un’opportunità per il Diavolo. Roca è un calciatore molto seguito da Frederic Massara, che l’ha visionato sia durante l’ultima stagione in Liga e sia durante l’Europeo Under 21 di un anno fa in Italia. Le prossime settimane saranno decisive, anche perchè il Milan dovrà decidere se puntare in maniera concreta su Szoboszlai dopo che è sfumato l’arrivo di Rangnick.

Infine concludiamo con Rebic. In giornata dovrebbe andare in scena un contatto telefonico tra il Milan e l’Eintracht Francoforte per parlare dello scambio tra Rebic e Andre Silva. I rossoneri aggiorneranno i tedeschi sull’incontro avvenuto con Ramadani, agente del croato e la Fiorentina (che detiene il 30-50% di una futura cessione da parte dell’Eintracht). Attenzione anche a Milenkovic, difensore della viola sempre seguito da Ramadani. INTANTO IL MILAN VUOLE TENERE IBRAHIMOVIC, CONTINUA A LEGGERE >>>