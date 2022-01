Calciomercato Milan – Si è raffreddato il gradimento per Szalai

Attila Szalai, nella lista degli obiettivi di calciomercato del Milan per gennaio, avrebbe un prezzo abbordabile. Ma non è una priorità

Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale in questo calciomercato di gennaio e il nome di Attila Szalai, nei giorni scorsi, è stato accostato spesso ai colori rossoneri. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come l'ungherese Szalai, classe 1998, sia un punto di forza dei turchi del Fenerbahçe. Ma anche come possa partire in presenza di un'offerta soddisfacente.