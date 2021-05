Calciomercato Milan – Sfuma Vlahovic? “Mi rivedo alla Fiorentina”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Dusan Vlahovic, nel mirino rossonero, non sembra avere poi tanta voglia di andare via da Firenze

Il giocatore, però, non sembra avere poi tutta questa voglia di lasciare Firenze. Lo si evince dall'intervista rilasciata nelle scorse ore dall'ex Partizan Belgrado ai microfoni di 'Mozzasport', le cui dichiarazioni più importanti sono state riportate da 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina.

"Le voci di mercato? Apro i siti per vedere le principali novità - ha detto Vlahovic -, ma non leggo le notizie su di me. Le salto subito. Mi sto solo concentrando sul calcio. Comunque mi rivedo alla Fiorentina : ho altri due anni di contratto e il 7 luglio sarò all'adunata generale".

Che sia il suo arrivo uno dei motivi per cui Vlahovic non saluterà i viola nel calciomercato estivo per approdare al Milan o altrove? "Parliamo di un Campione del Mondo, è un allenatore che non si arrende mai. Un grande motivatore, affamato di vittorie: non vedo l'ora di incontrarlo". Leggi qui l'intervista integrale a mister Pioli >>>