Calciomercato Milan – Sfuma Matic: rinnovo con il Manchester United

CALCIOMERCATO MILAN – Era stato accostato, a più riprese, a Milan e Inter, visto che il suo contratto con il Manchester United sarebbe scaduto alla fine di questa stagione (sebbene i ‘Red Devils‘ avessero un’opzione per prolungarlo automaticamente per un’altra annata).

Invece Nemanja Matic, classe 1988, centrocampista centrale serbo, ha deciso di scartare il corteggiamento delle due squadre meneghine e di legarsi ulteriormente al club inglese. È di oggi, infatti, la notizia, ufficiale, del rinnovo del contratto dell’ex Benfica e Chelsea fino al 30 giugno 2023.

“Sono molto felice di continuare a far parte di questo grande club – ha detto Matic al sito web ufficiale del Manchester United -. Come calciatore, ho ancora molto da dare e da raggiungere nella mia carriera e farlo per il Manchester United sarà un grande onore”.

"È una squadra molto entusiasmante della quale far parte – ha proseguito Matic -, abbiamo il giusto equilibrio tra gioventù ed esperienza nella squadra e c'è molto spirito di cameratismo all'interno del gruppo. Questa è una fase cruciale della stagione e stiamo giocando benissimo: continueremo a combattere per finire la stagione al massimo e per rendere orgogliosi i nostri tifosi".