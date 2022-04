Calciomercato Milan – Sfida con la Roma per un talento del Barcellona

Le ultime news sul calciomercato del Milan: il club rossonero e la Roma starebbero seguendo con molta attenzione Iker Cordoba

Novità per quanto concerne il calciomercato del Milan. Secondo quanto viene scritto da Sport, il club rossonero e la Roma starebbero pensando di prendere Iker Cordoba, grande talento cresciuto nel settore giovanile del Barcellona. Stiamo parlando di un giocatore di 16 anni, di cui si parla un gran bene. Le due italiane starebbero provando a portarlo in Italia, con il Milan sempre molto attento ai giovani talenti. La strada è comunque in salita, visto che Cordoba avrebbe ricevuto offerte più vantaggiose sia dal Nizza e sia dal Borussia Dortmund. Vedremo cosa succederà. ma il Milan è alla finestra. Intanto il Milan ci prova per un grande attaccante.