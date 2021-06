Calciomercato Milan – Sfida all’Inter per van Aanholt: le parole dell’agente

Le ultime sul calciomercato del Milan: rossoneri alla ricerca di un vice Theo Hernandez. Tra i nomi seguiti anche Patrick van Aanholt

Milan alla ricerca di un vice Theo Hernandez in questo calciomercato : la new entry per la fascia sinistra è Patrick van Aanholt . Il terzino olandese, classe 1990, protagonista fino a qualche giorno fa anche agli Europei, è in scadenza con il Crystal Palace . Potrebbe diventare un'occasione a parametro zero , ma la concorrenza non manca. Michael Jarman , agente di van Aanholt, ha rilasciato importanti dichiarazioni a 'FcInterNews.it'. Il calciatore, infatti, piace molto anche ai nerazzurri. Di seguito alcuni dei passaggi più importanti delle parole del procuratore.

"È un giocatore che predilige la fase offensiva. Molto abile con la palla tra i piedi, sa anche destreggiarsi in quella difensiva, ma è più un terzino di spinta, di quelli che va su e giù per la fascia e crea occasioni da gol. Non ha rinnovato e quindi è un'occasione a parametro zero. Posso confermare che ci sono alcune importanti società italiane interessate al giocatore. Ovviamente la scelta dipenderà dal progetto che ci prospetteranno. Ha anche spesso giocato con la Nazionale olandese e la Premier League di certo è uno dei campionati più competitivi del mondo. E Patrick non avrebbe problemi a mettersi alla prova in Serie A".