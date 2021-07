Calciomercato Milan – Sfida all’Inter per Raspadori | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: il club rossonero è interessato a Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo seguito anche dall'Inter

Secondo il Corriere dello Sport il Milan è interessato a Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo. Sul giocatore della Nazionale non ci sono solo Maldini e Massara, ma anche l'Inter di Marotta. Situazione da monitorare, ma l'intento del Sassuolo è quello di trattenere Raspadori per un'altra stagione in modo probabilmente da incassare di più nella prossima estate. Intanto il Milan sta per chiudere per un giovane talento francese.