Calciomercato Milan – Servono le cessioni per i colpi in entrata: i nomi

Le ultime sul calciomercato del Milan: è il momento di cedere in modo da poter effettuare gli ultimi colpi in entrata

Salvatore Cantone

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato del Milan. Maldini e Massara hanno già fatto tanto, ma serve un ulteriore sforzo per completare la rosa. All'appello, infatti, mancano un centrocampista, un attaccante esterno, un terzino destro e un trequartista. Per acquistarli è indispensabile però qualche cessione, che permetterebbe appunto alla società di investire i soldi incassati in entrata.

E' praticamente fatta per la cessione di Jens Petter Hauge. Il Milan incasserà 12 milioni di euro e otterrà una plusvalenza super, più del doppio dei cinque che aveva speso per acquistarlo. Non solo il norvegese: potrebbero essere ceduti anche Andrea Conti,Samu Castillejo e Rade Krunic. Dai loro trasferimenti il Diavolo spera di incassare 15-20 milioni di euro.

Conti potrebbe tornare al Parma, a meno di offerte interessanti in Serie A. Castillejo invece potrebbe andare in Spagna, visto che il Betis è interessato all'esterno offensivo. Infine c'è da valutare la situazione di Krunic: per il centrocampista c'è un forte interesse da parte dello Spezia, ma non è escluso l'inserimento di altri club.