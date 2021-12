Calciomercato Milan – Serve un vice Ibra: rispunta il serbo Jovic

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Luka Jovic, classe 1997, arriverà finalmente in rossonero dopo anni e anni di corteggiamento?

Daniele Triolo

Il Milan, a gennaio, potrebbe tornare ad operare nel calciomercato in entrata per un attaccante. E il nome di Luka Jovic, a quanto pare, starebbe tornando d'attualità in casa rossonera. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. Ma andiamo per ordine.

La 'rosea' ha sottolineato come Zlatan Ibrahimović abbia bisogno di un vice affidabile e continuo. Olivier Giroud lo è stato in buona parte, il club sta aspettando che si ristabilisca. Ma si è fermato già varie volte. Ante Rebić (prima punta adattata, ad onor del vero), è ancora fuori e per rivederlo al meglio bisognerà attendere il 2022 inoltrato.

Infine, c'è Pietro Pellegri, che, però, resterà fuori causa fino al nuovo e che, fino qui, non ha fornito un grande contributo alle fortune rossonere. Tra le occasioni di calciomercato, dunque, che il Milan starebbe valutando per gennaio riemerge anche Jovic, che, in questa stagione, ha finora totalizzato 9 presenze e segnato un gol, ieri contro la Real Sociedad nella Liga.

Al Milan troverebbe uno scenario simile (a Madrid fa panchina a Karim Benzema), ma forse più spazio e continuità sul terreno di gioco. Affare possibile, quindi, sulla base del prestito o, comunque, a basso costo.