Calciomercato Milan – Contatti con il PSG per Sergio Rico: il punto

Sergio Rico, portiere del PSG, prossimo acquisto del Milan per il calciomercato di gennaio? Dialogo avviato con il club francese: le ultime

Daniele Triolo

Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il Milan non dovrebbe fermarsi a Devis Vásquez come acquisto in porta per questa sessione invernale di calciomercato.

Calciomercato Milan: arriva anche Sergio Rico? — I dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara, infatti, sono al lavoro per regalare a mister Stefano Pioli un altro estremo difensore. Al nome di Marco Sportiello, già prenotato per la prossima estate a parametro zero, se n'è aggiunto un altro.

Si tratta - come anticipato da Gianluca Di Marzio - dello spagnolo Sergio Rico, classe 1993, di proprietà del PSG, dove è il terzo portiere alle spalle dell'ex rossonero Gianluigi Donnarumma e Keylor Navas.

Per la 'rosea', contatti avviati tra Milan e PSG per Sergio Rico: l'affare si può chiudere con la formula del prestito. Sergio Rico, in carriera, ha indossato anche le maglie di Siviglia e Mallorca nella Liga, nonché del Fulham in Premier League.