Calciomercato Milan – Sempre più caldo il nome di Ilicic: le ultime

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Josip Ilicic è uno dei nomi in pole position per ricoprire il ruolo di esterno destro d'attacco

Il Milan potrebbe accogliere nelle proprie fila Josip Ilicic in questa sessione estiva di calciomercato. Lo ha ricordato il 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina. Il fantasista sloveno, infatti, è in uscita dall'Atalanta ed è pronto a vestire la maglia rossonera a partire dalla stagione 2021-2022.