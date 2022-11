Calciomercato Milan – Smentite le voci sul tentativo per Semedo

Dopo che negli scorsi giorni erano uscite voci relative a un interessamento del Milan per Semedo, nelle ultime ore è arrivata la smentita

Fabio Barera

La finestra invernale di calciomercato è ancora lontana, ma le società si stanno già mettendo al lavoro per completare qualche operazione e non farsi trovare impreparate alla ripresa del campionato. Non vuole essere da meno il Milan, a cui sono stati accostati diversi profili negli ultimi tempi.

Uno dei nomi che si era fatto negli ultimi giorni come possibile innesto per le prossime sessioni di calciomercato era quello di Luis Semedo. Il giovane attaccante del Benfica sarebbe un ottimo colpo in prospettiva per il Milan, tenendo in considerazione che Zlatan Ibrahimovic potrebbe ritirarsi. E anche per Olivier Giroud le primavere cominciano ad aumentare.

Milan, nessuna missione per Luis Semedo — Secondo quanto riferito da calciomercato.com, però, non ci sarebbe in programma alcun contatto tra il Milan e i rappresentanti del giocatore. Semedo è in scadenza con Benfica nel 2023, ma i rossoneri non sembrano intenzionati a fare quel passo in più per convincerlo ad accettare il progetto del Diavolo. Leao e quelle dichiarazioni che preoccupano i tifosi del Milan: ecco perché >>>