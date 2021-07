Calciomercato Milan – Sconto sulla clausola di Sabitzer? I dettagli

Marcel Sabitzer piace molto al Milan, che cerca un trequartista in questa sessione di calciomercato. Novità per quanto riguarda la clausola

Come riporta 'calciomercato.com', c'è una novità legata alla clausola rescissoria di Sabitzer. La cifra stabilita è di 50 milioni di euro, ma visti i presupposti (scadenza tra un anno e volontà del calciatore) il Lipsia potrebbe aprire ad uno sconto per non perdere a zero, a gennaio 2022, uno dei suoi pezzi pregiati.