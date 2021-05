Calciomercato Milan – Sconcerti: “Raspadori alternativa a Ibrahimovic”

Secondo il giornalista Mario Sconcerti, Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo, potrebbe essere l'alternativa a Ibrahimovic nel Milan

Il giornalista Mario Sconcerti, dalle colonne del Corriere della Sera, si è soffermato sul calciomercato del Milan. In primo piano c'è sempre la ricerca di un vice di Zlatan Ibrahimovic: "Non può essere Giroud l'alternativa a Ibrahimovic - ha detto -. Può esserlo Scamacca per fisico e qualità, oppure, meglio, uno diverso e totale come Raspadori".