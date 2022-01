Calciomercato Milan – Spunta l’olandese Schuurs: le ultime news

Perr Schuurs, classe 1999 dell'Ajax, obiettivo di calciomercato del Milan: può arrivare a titolo definitivo con un investimento contenuto

Daniele Triolo

Il Milan, che sta cercando un difensore centrale in questo calciomercato invernale, può virare su Perr Schuurs. Ne ha parlato il 'Corriere dello Sport' in edicola stamattina, spiegando come il Diavolo, presumibilmente nell'ultima settimana di trattative, acquisterà il sostituto dell'infortunato Simon Kjær.

Dopo Milan-Juventus di domenica sera, quindi, il club di Via Aldo Rossi si indirizzerà definitivamente sul suo obiettivo per la retroguardia dopo che, in questo periodo, ha valutato una serie di nomi. Per il quotidiano romano nelle ultime ore è spuntato fuori quello di Schuurs, classe 1999, di proprietà dell'Ajax, che il Diavolo aveva già monitorato un paio di anni fa.

In questa stagione ha totalizzato, sì, 17 presenze con i 'Lancieri' di Amsterdam tra campionato, Champions League e coppa nazionale, ma ha giocato da titolare soltanto 3 partite negli ultimi 4 mesi. Scendendo in campo in Champions soltanto una volta che la squadra di Erik ten Haag aveva conquistato la qualificazione al turno successivo.

Il costo di Schuurs non è proibitivo: sotto contratto con l'Ajax fino al 30 giugno 2025, l'ex Fortuna Sittard è valutato 15 milioni di euro. Un investimento che, per un giocatore di quest'età, con ampi margini di miglioramento e con un ingaggio contenuto, nella filosofia del Milan del fondo Elliott ci può anche stare. Difesa, assalto al preferito di Maldini! Le news di mercato sul Milan >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI