Calciomercato Milan – Schira: “Su Zirkzee due squadre della Premier”

Il Milan ha lavorato molto nelle ultime sessioni di calciomercato, portando a casa tantissimi giocatori. I rossoneri, però, per molti, non sono riusciti nel colpo finale: la punta, un ruolo fondamentale, resta ancora leggermente scoperto alle spalle di Giroud. Per questo l'obiettivo primario della dirigenza del Milan, in estate, potrebbe essere quello di trovare il giusto attaccante. Uno dei nomi recentemente accostato ai rossoneri è quello di Joshua Zirkzee, punta centrale del Bologna.