Calciomercato Milan – Schira: “Zaniolo pronto a restare a Roma”

"Nicolò Zaniolo non accetterà la proposta del Bournemouth. Il calciatore è pronto a restare alla Roma". Il calciatore della Roma, quindi, potrebbe restare in Italia, magari puntando a un trasferimento al Milan la prossima stagione, quando le richeste dei giallorossi saranno, per forza di cose, più basse di quelle odierne. Ricordiamo che Zaniolo ha un contratto in scadenza nel 2024: contratto che al momento, sarebbe lontano da un rinnovo. Il Milan, quindi, potrebbe tornare in corsa per il calciomercato estivo.