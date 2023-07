"Yacine Adli non è nei piani di Pioli e potrebbe lasciare il Milan - ha scritto Schira in un post pubblicato sul suo account personale del popolare social network 'Twitter' -. Lille e Rennes hanno manifestato interesse per lui". Possibile, dunque, che il Milan ceda in prestito il suo numero 7, di modo che possa giocare con maggior continuità in patria, nella Ligue 1, un campionato che ben conosce. Milan, c'è una novità su Chukwueze >>>