Calciomercato Milan – Schira: “Tre club di Serie A su Caldara”

Uno dei nomi in uscita dal Milan in questo calciomercato è Mattia Caldara. Le ultime novità sul difensore classe '94

Mattia Caldara sembra destinato a lasciare il Milan in questa finestra di calciomercato. Il difensore è rientrato a Milanello dopo la stagione in prestito al Venezia chiusa con l'ultimo posto in Serie A e la retrocessione. L'ex Juventus ha comunque trovato una buona continuità, giocando ben 33 partite tra campionato e Coppa Italia. Sfumata però l'opzione di riscatto dal club della laguna, che si sarebbe attivata solo in caso di salvezza.