Calciomercato Milan – Schira: “Nessun dialogo in corso per Scamacca”

Gianluca Scamacca non è un obiettivo del Milan per questo calciomercato estivo. La conferma arriva oggi dal collega Nicolò Schira su 'Twitter'

Daniele Triolo

Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo, non è un obiettivo di calciomercato del Milan per quest'estate. Sebbene, negli ultimi giorni, 'La Gazzetta dello Sport' abbia iniziato un forte bombardamento mediatico cercando di accostare, in tutti i modi, il suo nome ed il suo profilo al club di Via Aldo Rossi.

A spazzar via qualsiasi dubbio, poi, ci ha pensato Nicolò Schira, collega solitamente bene informato sul calciomercato. Il quale ha sottolineato come il Diavolo non stia minimamente pensando di acquistare il classe 1999, di recente diventato praticamente il centravanti titolare dell'Italia di Roberto Mancini.

"Nonostante le voci degli ultimi giorni, non ci sono dialoghi in corso tra Milan e Sassuolo per Gianluca Scamacca - ha scritto Schira in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'Twitter' -. I centravanti del Milan per la stagione 2022-2023 saranno Divock Origi, Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimović". Il trequartista del Milan? Ecco l'ultima idea di mercato di Maldini e Massara >>>