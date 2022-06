Calciomercato Milan – Schira: “Rinnovo Tomori: cifre e dettagli”

Fikayo Tomori è vicinissimo al rinnovo di contratto con il Milan. I rossoneri vogliono blindare il difensore inglese arrivato dal Chelsea

Fikayo Tomori è vicinissimo al rinnovo di contratto con il Milan . I rossoneri vogliono blindare il difensore inglese arrivato dal Chelsea. A riferirlo è l'esperto di calciomercato Nicolò Schira. Non solo trattative per calciatori in entrata, dunque, ma anche il capitolo rinnovi a tener banco in casa rossonera.

Poi toccherà ai calciatori. Da Tomori a Kalulu, da Tonali a Leao, in tanti verranno premiati presto dal club per la crescita dimostrata nell'ultima stagione. Come riportato da Nicolò Schira, il Milan è vicinissimo al rinnovo del contratto di Fikayo Tomori. La trattativa è in fase avanzata scrive il giornalista. L'attuale accordo scadrà nel 2025, ma le prestazioni del calciatore hanno accelerato i tempi. Per Tomori previsto anche un importante adeguamento dell'ingaggio sino a 3,5 milioni di euro a stagione.