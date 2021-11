Calciomercato Milan – Schira: “Rinnovo Leao, ecco tutti i dettagli”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Rafael Leao, in scadenza di contratto nel 2024, potrebbe prolungare molto presto il suo accordo

Rafael Leao , attaccante del Milan , potrebbe presto ufficialmente essere depennato da qualsiasi voce di calciomercato . Questo perché l'attaccante portoghese, classe 1999 , è in trattativa con il club rossonero per il rinnovo del suo contratto, attualmente in scadenza il 30 giugno 2024 . Lo ha riferito, attraverso il suo account ufficiale su 'Twitter', il collega Nicolò Schira .

Secondo il solitamente ben informato giornalista sportivo, infatti, il Milan sta lavorando per estendere il contratto di Leao fino al 30 giugno 2026 , adeguandone l'ingaggio. Lo stipendio del numero 17 ex Lille e Sporting Lisbona salirebbe, dunque, dagli attuali 1,8 a 3,7 milioni di euro netti a stagione: un salario di fatto raddoppiato.

Così facendo il Milan blinderebbe il suo gioiello che, in questa stagione, sta trovando finalmente continuità di rendimento e la via della rete più di frequente. Milan, colpo di mercato in casa Inter per l'estate? Le ultime >>>