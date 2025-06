Calciomercato Milan, Schira: “Pobega al Bologna, c’è una soluzione”

"Esclusiva - Tommaso Pobega vorrebbe restare al Bologna, anche se i rossoblù non sono convinti di far scattare l'opzione di riscatto (12 milioni) dal Milan. Pobega sembra inoltre non essere più centrale nei piani del Milan. Quindi una soluzione soddisfacente per tutti potrebbe essere quella di prolungare il prestito per un altro anno. Trattative aperte."