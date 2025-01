Nella stagione 2022/2023, Lazetic esordì in Serie A contro la Cremonese entrando al posto di Ante Rebic. All'inizio del 2023, il serbo passò in prestito all'Altach, squadra austriaca. La scorsa stagione, l'attaccante andò ancora una volta in prestito, ma stavolta al Fortuna Sittard, in Olanda. Attualmente gioca in patria col Backa Topola, ha giocato 21 partite e non ha ancora messo a segno il suo primo gol con la nuova maglia.