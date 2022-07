Calciomercato Milan – Schira: “Pronta nuova offerta per De Ketelaere”

Come detto, il Milan ha presentato già una prima offerta ufficiale al Brugge, squadra di Charles De Ketelaere. Il fantasista classe 2001 ha messo d'accordo tutti : mister Stefano Pioli, dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara e la proprietà, che intende investire sui giovani talenti. Il Milan è pronto anche ad un grosso investimento per assicurarsi un calciatore dal sicuro avvenire, considerato tra i migliori nel suo ruolo. Bisognerà battere la concorrenza di società di Premier League, in particolare, del Leeds United e del Leicester City .

L'eventuale arrivo di De Ketelaere non andrebbe ad intaccare la trattativa con il Chelsea per Hakim Ziyech. Il numero 90 del Brugge, infatti, è più trequartista, seppur capace di svariare su tutto il fronte offensivo. Il marocchino classe 1992, invece, agisce più sull'esterno destro. Al momento, dunque, le due trattative viaggiano su binari paralleli: l'uno non escluderebbe l'altro. Il Milan ha presentato una prima offerta da 20 milioni di euro più bonus al Club Brugge, rifiutata: la richiesta, infatti, è di 40. I rossoneri non vorrebbero arrivare a tale cifra, ma al massimo a 30 milioni più bonus. Come sottolinea Schira pronta un'altra proposta: 25 milioni di euro. Intanto sono positivi i contatti tra i dirigenti del club di via Aldo Rossi e l'agente di De Ketelaere, Tom De Mul, ex compagno di Zlatan Ibrahimovic ai tempi dell'Ajax. Si tratta per un contratto di 5 anni, a testimonianza della fiducia riposta dal Milan nel giovane calciatore belga.