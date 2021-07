Calciomercato Milan, Schira: “Niente sconti per Brandt: ecco il prezzo”

Prosegue la ricerca di un trequartista da parte del Milan in questa sessione di calciomercato. Il nome di Julian Brandt prende quota

Prosegue la ricerca di un trequartista da parte del Milan in questa sessione di calciomercato : il nome di Julian Brandt prende sempre più quota. Ma, stando a quanto detto dal giornalista Nicolò Schira a 'Maracana' su 'TMW Radio', il Borussia Dortmund non intende fare sconti .

Il tedesco piace anche alla Lazio. Ma il BVB non apre al prestito, nemmeno oneroso con eventuale obbligo di riscatto. Per lasciar partire Brandt serve un'offerta da 25-30 milioni, cifra che al momento il Milan non intende sborsare.