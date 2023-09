Calciomercato Milan – Schira: “L’agente di Miranda ha parlato coi rossoneri”

Con la partenza di Fodé Ballo-Touré e i problemi per Theo Hernandez e Calabria, il Milan potrebbe intervire a gennaio per un terzino. I nomi accostati al Diavolo in estate sono stati tantissimi: da Riccardo Calafiori a Luca Pellegrini, passando per Pasquale Mazzocchi. Ma si è fatto anche il nome di Juan Miranda del Real Betis. Ecco le ultime.