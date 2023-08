Calciomercato Milan – Schira: “Messias-Besiktas, le ultime notizie”

Junior Messias è tra i calciatori che, come noto, dovrebbero lasciare il Milan in questa sessione di calciomercato. Decaduta l'ipotesi Bologna e raffreddatasi la pista Torino (era in piedi uno scambio, con conguaglio in favore dei granata, che avrebbe coinvolto Wilfried Singo), resta in piedi un'opzione per il brasiliano ex Crotone.