Calciomercato Milan – Schira: “Maldini e Massara, pronto il rinnovo”

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Paolo Maldini e Frederic Massara resteranno nel management rossonero anche negli anni a venire

Paolo Maldini e Frederic Massara sono gli artefici delle operazioni di calciomercato del Milan, in entrata e in uscita, ormai già da qualche stagione. Entrambi, però, andranno in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.