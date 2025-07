Calciomercato Milan, Schira: 'Maignan è incedibile. Sul rinnovo ...'

Come riporta Nicolò Schira su X, nonostante le tante offerte ricevute per Mike Maignan, il Milan lo reputa incedibile. La dirigenza rossonera farà di tutto per provare ad estendere il contratto del giocatore, in scadenza il 30 giugno 2026. Potrebbero esserci incontri decisivi con l'entourage del calciatore già nelle prossime settimane.