Calciomercato Milan – Schira: “Kamada offerto all’Atlético Madrid”

"Daichi Kamada è stato offerto all'Atlético Madrid come giocatore libero a parametro zero dopo che è saltato l'affare con il Milan". Questo ha scritto Schira in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'Twitter'. "L'operazione era fatta con Maldini, ma Moncada e Furlani hanno deciso di non formalizzare l'accordo perché useranno l'ultimo slot da giocatore extracomunitario per Chukwueze". Per Kamada, quindi, probabile futuro ai 'Colchoneros' del 'Cholo' Diego Pablo Simeone. Milan, non solo Okafor e Chukwueze: ne arriva un altro >>>