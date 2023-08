Calciomercato – Schira: “Il Milan non vuole vendere Kalulu”

Pierre Kalulu resterà al Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Anche se il ragazzo vorrebbe giocare più spesso da titolare

Il Bayern Monaco , che sta per cedere Benjamin Pavard all' Inter , è alla ricerca di un sostituto del Nazionale francese e, tra i candidati, aveva inserito anche il suo connazionale Pierre Kalulu del Milan .

Calciomercato Milan: Kalulu non si muove, Bayern su Chalobah

Esattamente come Pavard, infatti, anche il classe 2000, approdato in rossonero per 480mila euro nell'estate 2020 dalle giovanili dell'Olympique Lione, è abile a giocare tanto da difensore centrale quanto da terzino destro.